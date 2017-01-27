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В Пензе без тепла остаются более 200 домов, 13 детсадов, пять школ и столько же поликлиник

15:00 | 27.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. 214 жилых домов, 13 детских садов, пять школ и столько же поликлиник в Пензе остаются без тепла по данным на 14.00 пятницы, 27 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе без тепла остаются более 200 домов, 13 детсадов, пять школ и столько же поликлиник

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работы по восстановлению трубопровода теплотрассы диаметром 700 мм на Герцена, 46, закончены в 13.45», — сказали в администрации города.

«В 15.00 должна быть развернута насосная станция №4, и теплоноситель будет подаваться наверх улиц Московской и Володарского, а также на улицу Пушкина и частично на улицу Кулакова», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший четверг, 26 января, на пензенской ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли, в результате которого погиб человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же день было зафиксировано два повреждения на магистральных сетях диаметром 700 мм и одно — диаметром 800 мм. Почти 500 домов остались без тепла.

По данным компании «Т Плюс», за ночь удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов, однако возникли новые повреждения на магистральных трубопроводах.

Днем в пятницу, 27 января, губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за перебоев с теплом.
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