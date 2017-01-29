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Около 100 человек работают над восстановлением теплоснабжения в Пензе

13:43 | 29.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. 97 человек в составе 24 бригад задействованы в работах, направленных на восстановление теплоснабжения домов в микрорайоне Север города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Около 100 человек работают над восстановлением теплоснабжения в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«Они занимаются заменой и монтированием задвижек, прокладкой сетей, идущих от магистральных к домам, опрессовкой системы. Продолжается поквартирный обход», — пояснили в администрации города.

В пресс-службе отметили, что после подачи тепла в системе некоторых квартир образовалось завоздушивание, эта проблема решается.

«В санатории имени В.В. Володарского в настоящий момент остается две семьи», — уточнили в мэрии.

По словам главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, принимаются все необходимые меры для того, чтобы в домах в ближайшее время появилось тепло.

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«Нам помогают строительные организации, предприятия города. Спасибо им за это. Благодаря увеличению количества бригад и их работе в круглосуточном режиме жители видят, что мы постепенно переходим от одного дома к другому», — отметил он.

Вместе с тем от жителей микрорайона Север начали поступать вопросы о возмещении ущерба.

По словам мэра, в данном вопросе им будет оказана юридическая поддержка после проведения пусконаладочных работ.

По данным МЧС, на 12.00 воскресенья, 29 января, без тепла по-прежнему остаются девять одноэтажных частных домов, в которых проживают 56 человек, в том числе 10 детей.
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