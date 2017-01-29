В Пензе за ночь заменили 2 км трубопровода, без тепла остаются 9 частных домов ЖКХ

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Рабочие заменили за минувшую ночь 2 км 100 метров трубопровода диаметром 57 мм в микрорайоне Север города Пензы, где девять одноэтажных частных домов пока остаются без тепла после крупной коммунальной аварии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«В настоящий момент продолжаются работы по прокладке трубопровода диаметром 25 мм в жилые дома», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что все эти дома расположены на улице Нестерова.

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По данным главного управления МЧС России по Пензенской области, в зоне отключения находятся 59 человек, в том числе 10 детей. Социально значимые объекты в нее не входят.

На 6.00 осталось заменить 70 метров труб диаметром 25 мм. Запас труб, задвижек и кранов имеется. Резерв сформирован.

В настоящее время работа аварийных бригад и спасателей ведется на двух участках. Помимо улицы Нестерова в микрорайоне Север, они осуществляются на ТЭЦ-1, где, по данным МЧС, производится демонтаж поврежденных конструкций кровли с параллельной установкой новых модулей теплового контура в котлотурбинном цехе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший четверг, 26 января, на пензенской ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли, в результате которого погиб человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.



В тот же день было зафиксировано два повреждения на магистральных сетях диаметром 700 мм и одно — диаметром 800 мм.

Почти 500 домов остались без тепла. За ночь удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов, однако возникли новые повреждения на магистральных трубопроводах.

В пятницу, 27 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении режима ЧС на территории региона.

В субботу, 28 января, число неотапливаемых домов сократилось сначала до 14, а затем до девяти. Все они расположены в микрорайоне Север. Было принято решение произвести замену замерзших труб.

