Власти Пензы окажут юрпомощь людям, которых затронуло коммунальное ЧП ЖКХ

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился оказать юридическую помощь жильцам домов, которые на время остались без тепла после происшествия на ТЭЦ-1 и последовавших за этим порывов на сетях.

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«После того как закончатся пусконаладочные работы, нам нужно оказать юридическое сопровождение жильцам пострадавших домов», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 30 января.

Виктор Кувайцев поручил начальнику правового управления администрации Пензы Всеволоду Пилипенко провести совещание-семинар для управляющих компаний по вопросам возмещения издержек, связанных с проведением аварийных работ.

«Люди должны знать, куда обращаться и кому предъявлять претензии», — подчеркнул он.

Мэр также поручил своему заместителю Ирине Ширшиной составить перечень затрат, которые понес муниципалитет в связи с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-1, сообщает пресс-служба администрации города.