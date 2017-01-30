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Власти Пензы окажут юрпомощь людям, которых затронуло коммунальное ЧП

12:00 | 30.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился оказать юридическую помощь жильцам домов, которые на время остались без тепла после происшествия на ТЭЦ-1 и последовавших за этим порывов на сетях.

Власти Пензы окажут юрпомощь людям, которых затронуло коммунальное ЧП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После того как закончатся пусконаладочные работы, нам нужно оказать юридическое сопровождение жильцам пострадавших домов», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 30 января.

Виктор Кувайцев поручил начальнику правового управления администрации Пензы Всеволоду Пилипенко провести совещание-семинар для управляющих компаний по вопросам возмещения издержек, связанных с проведением аварийных работ.

«Люди должны знать, куда обращаться и кому предъявлять претензии», — подчеркнул он.

Мэр также поручил своему заместителю Ирине Ширшиной составить перечень затрат, которые понес муниципалитет в связи с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-1, сообщает пресс-служба администрации города.
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