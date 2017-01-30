В Пензе работы по восстановлению теплоснабжения не прерываются ни на минуту ЖКХ

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев лично координирует работы по восстановлению теплоснабжения в микрорайоне Север, где ремонтные бригады продолжают трудиться в круглосуточном режиме.

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В оперативном штабе, который развернут на базе школы №71, ему докладывают последние данные о замене замерзших труб и врезке новых, после чего градоначальник дает необходимые поручения.

«На всех домах работают по две бригады — те, которые заводят тепло, и те, которые трудятся на чердаках», — сообщил Виктор Кувайцев корреспонденту ИА «PenzaNews», пояснив, что в старых домах разводка идет именно через чердаки.

«Магистрали все уже под давлением, с горячим теплоносителем, производятся пусконаладочные работы. […] В две квартиры тепло уже поступило, в другие две поступает», — уточнил собеседник агентства.

По словам мэра Пензы, поставлена задача восстановить теплоснабжение в полном объеме до конца дня.

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«Динамика развития события показывает, что мы с этой задачей справимся. Мы рассчитываем, что к 16.00–17.00 уже [тепло поступит]», — сказал глава администрации города.

Он отметил, что жильцы домов с пониманием относятся к сложившейся ситуации, так как видят непрерывную работу всех ответственных служб в круглосуточном режиме, несмотря на 20-градусный мороз.

Мэр выразил благодарность всем специалистам, задействованным в восстановлении теплоснабжения.

Для них в школе №71 организовано горячее питание. Здесь же рабочие могут согреться.

Планируется, что следующее заседание оперативного штаба состоится в 19.00.