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Власти Пензы винят «Т Плюс» в проблемах в теплоснабжением микрорайона Север

11:43 | 30.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Тепловые сети в микрорайоне Север города Пензы можно было сохранить, если бы представители ПАО «Т Плюс» предоставили объективные данные о том, что ремонт на ТЭЦ может занять 12–14 часов. Речь об этом шла на оперативном совещании в мэрии, которое провел глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в понедельник, 30 января.

Власти Пензы винят «Т Плюс» в проблемах в теплоснабжением микрорайона Север

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Управляющие компании приняли бы соответствующие меры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

«Так как были заверения, что нужно подождать 3–4 часа, затем еще, в ряде микрорайонов вода в трубах замерзла. Это в конечном итоге послужило причиной затягивания сроков ликвидации аварии», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший четверг, 26 января, на пензенской ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли, в результате которого погиб человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же день было зафиксировано два повреждения на магистральных сетях диаметром 700 мм и одно — диаметром 800 мм. Почти 500 домов остались без тепла.

В большинстве микрорайонов теплоснабжение было оперативно восстановлено, однако на Севере коммунальные службы столкнулись с проблемами. Часть труб там замерзла, было принято решение произвести их замену. В итоге тепло начало поступать в дома лишь в понедельник, 30 января.
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