Многодетная мать из Каменки добилась переселения после обращения к омбудсмену ЖКХ

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Мать троих детей, проживавшая в аварийной квартире в Каменке по договору социального найма, добилась переселения в помещение в удовлетворительном состоянии после обращения к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Елене Роговой.

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Как сообщается на сайте омбудсмена, в местной администрации женщине предложили для переселения другой вариант, но он оказался непригодным для проживания с тремя детьми. В помещении отсутствовало индивидуальное отопление, были повреждены стены, сантехника и газовая плита.

Уполномоченный по правам человека направила обращения в администрацию Каменки и прокуратуру Пензенской области для принятия решения в рамках их компетенции, после чего для многодетной матери удалось найти альтернативный вариант, который соответствует всем требованиям действующего жилищного законодательства.