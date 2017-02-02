Пензенский губернатор поручил проконтролировать суммы в квитанциях за отопление ЖКХ Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проконтролировать правильность расчета сумм, выставляемых жителям регионального центра в квитанциях за отопление, в связи со снижением температуры теплоносителя в ряде жилых домов. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Госжилстройтехинспекция и администрация Пензы должны четко отследить, как выставляется плата за отопление жителям областного центра. В последнюю неделю по ряду жилых многоквартирных домов фиксировалось снижение температуры теплоносителя. В связи с этим необходимо проконтролировать, чтобы людям пришли квитанции с обоснованной платой», — дал он поручие в четверг, 2 февраля. Глава региона подчеркнул, что сумма, указанная в квитанции, должна соответствовать фактическому потреблению энергии, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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