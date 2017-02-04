Коммунальным службам Пензы предложено активнее взаимодействовать с ГИБДД ЖКХ

Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности мэра Пензы Сергей Волков поручил главам администраций районов города и МУП «Пензадормост» активнее взаимодействовать с Госавтоинспекцией с целью освобождения улиц от припаркованных с нарушением ПДД машин для проведения своевременной и качественной уборки.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе объезда города в субботу, 4 февраля, было установлено, что вверху улицы Московской автомобилисты игнорируют знаки, запрещающие парковку по четным или нечетным числам.

Среди других проблем отмечено нарушений правил благоустройства представителями торговых точек. В ряде случаев при очистке кровли снег сбрасывается на тротуар или проезжую часть.

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«Это затрудняет работу коммунальных служб, не позволяет качественно парковать машины и сужает нормативную ширину дорог», — констатировал Сергей Волков.

Он пояснил, что у предпринимателей есть два варианта — заключить со специализированной компанией договор на вывоз снега или соглашение с МУП «Пензадормост».

«В целом объезд показал, в каких местах на центральных улицах города у нас имеются недочеты и на что следует обратить особое внимание», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии Пензы.