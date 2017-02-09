В Пензе около 800 квартир включено в реестр муниципальной собственности ЖКХ

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Около 800 квартир включено в реестр муниципальной собственности города Пензы. Об этом сообщила начальник управления муниципального имущества мэрии Наиля Алюшева.

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«В 2016 году мы готовили техническую документацию на 2,5 тыс. квартир. В настоящее время ведется их постановка на кадастровый учет, и они также будут включены в реестр муниципальной собственности», — пояснила она в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градостроительству, землепользованию и собственности в четверг, 9 февраля.

На это депутат Андрей Сакмаев возразил, что в Региональном фонде капремонта многоквартирных домов Пензенской области находится справка, в которой говорится о 7,5 тыс. квартир, находящихся в собственности города.

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«На основании этой справки сейчас идет судебное разбирательство между администрацией и фондом [о взыскании долгов по взносам за капремонт]. Цена вопроса — 49 млн. рублей», — подчеркнул он.

Наиля Алюшева пояснила, что судебные разбирательства ведутся между управлением ЖКХ Пензы и фондом, а управление муниципального имущества выступает в качестве третьего лица.

«Ежемесячно мы даем такую информацию, сколько квартир у нас зарегистрировано. Мы еще помним и о том, что у нас идет процесс приватизации — и пополняется реестр, и убывают [объекты недвижимости] оттуда», — отметила начальник управления.