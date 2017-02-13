Управляющая компания оштрафована за комаров в подвале трехэтажки в центре Пензы ЖКХ

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил ООО «МУП Ленинского района» штраф в размере 10 тыс. рублей за отсутствие дезинсекции в подвале трехэтажного 6-подъездного жилого дома №72/7 на пересечении улиц Володарского и Гладкова, который находится в управлении данной компании.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, при осмотре помещения 27 декабря 2016 года обнаружены живые особи комаров.

«Акты выполненных работ по дезинсекции ООО «МУП Ленинского района» не представлены, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что управляющая компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».