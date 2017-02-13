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Суд в Самаре поддержал пензенское УФАС в споре с управляющей компанией «Северный»

18:56 | 13.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. ОАО «Северный» по обслуживанию жилого фонда вновь не удалось оспорить решение и постановление управления ФАС России по Пензенской области от 30 мая 2016 года, согласно которым действия управляющей компании, заключившей соглашение с «Городским центром контроля и учета энергетических ресурсов» («ГЦКУЭР», центр «Самоучет») о приеме платежей за ЖКУ на расчетные счета, не являющиеся специальными, были признаны нарушением закона о защите конкуренции.

Суд в Самаре поддержал пензенское УФАС в споре с управляющей компанией «Северный»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на решение Арбитражного суда Пензенской области от 22 ноября 2016 года, которым организации было отказано в признании решения и постановления антимонопольного ведомства недействительными.

При этом на сайте суда апелляционной инстанции текст решения пока не опубликован.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решение по делу ОАО «Северный» по ОЖФ планируется учесть при рассмотрении другого — по иску АО «ГЦКУЭР» к управлению ФАС России по Пензенской области о признании незаконным и отмене решения антимонопольного органа от 30 мая 2016 года в части действий центра «Самоучет».

Арбитражный суд Пензенской области определил приостановить производство по нему до вступления в законную силу окончательного судебного акта, принятого по иску ОАО «Северный» по ОЖФ, так как он будет иметь преюдициальное значение для данного дела.
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