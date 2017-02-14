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Мэр Пензы проконтролировал ход работ по восстановлению водоснабжения на улице Ударной

13:46 | 14.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично проконтролировал ход работ по восстановлению холодного водоснабжения в доме №35 на улице Ударной, которое на данный момент осуществляется в трех подъездах из шести.

Мэр Пензы проконтролировал ход работ по восстановлению водоснабжения на улице Ударной

Фото: Penza-gorod.ru

Как доложил вице-мэр Юрий Ильин, проведение ремонтных работ замедляет большое количество бытового мусора, оставленного жильцами.

По его словам, это затрудняет доступ к горизонтальному трубопроводу ХВС.

По мнению Виктора Кувайцева, собственникам следует внимательнее относиться к имуществу.

«Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы жители получили коммунальные услуги в полном объеме», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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