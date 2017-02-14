В трех подъездах дома на улице Ударной в Пензе восстановлена подача холодной воды ЖКХ

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Подача холодной воды восстановлена в трех подъездах дома №35 на улице Ударной в Пензе утром во вторник, 14 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Работы по восстановлению холодного водоснабжения велись всю ночь. В настоящее время ремонтные мероприятия продолжаются — вскрывается подполье, где проходят коммуникации», — уточнили в администрации города.

По словам директора ЖЭМУП-7 Романа Павлусенко, прикладываются все усилия, чтобы в течение дня вода появилась во всех жилых помещениях.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году межведомственная комиссия признала дом №35 на улице Ударной в Пензе аварийным, подлежащим реконструкции. Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по данному вопросу, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. Было принято решение отключить подъезд от коммуникаций для проведения работ по усилению несущих конструкций.

25 января 2017 года жильцы первого подъезда освободили свои квартиры, доступ в него был ограничен, все двери — опечатаны.

5 февраля произошло обрушение балкона одной из квартир первого подъезда. 8 февраля стало известно о начале разработки нового технического решения по усилению конструкций.

По данным администрации Пензы, в доме №35 на улице Ударной в Пензе 243 квартиры. Из них 12 — муниципальные, остальные принадлежат собственникам, многие из которых имеют другое жилье и отказываются вкладывать средства в ремонт дома.

В ночь на 12 февраля в подполье квартиры, где собственники отсутствовали, произошла утечка, из-за которой без водоснабжения остались дома №35 и №39, а также школа №48.