15:55:56 Вторник, 14 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В трех подъездах дома на улице Ударной в Пензе восстановлена подача холодной воды

10:13 | 14.02.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Подача холодной воды восстановлена в трех подъездах дома №35 на улице Ударной в Пензе утром во вторник, 14 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В трех подъездах дома на улице Ударной в Пензе восстановлена подача холодной воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работы по восстановлению холодного водоснабжения велись всю ночь. В настоящее время ремонтные мероприятия продолжаются — вскрывается подполье, где проходят коммуникации», — уточнили в администрации города.

По словам директора ЖЭМУП-7 Романа Павлусенко, прикладываются все усилия, чтобы в течение дня вода появилась во всех жилых помещениях.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году межведомственная комиссия признала дом №35 на улице Ударной в Пензе аварийным, подлежащим реконструкции. Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по данному вопросу, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. Было принято решение отключить подъезд от коммуникаций для проведения работ по усилению несущих конструкций.

25 января 2017 года жильцы первого подъезда освободили свои квартиры, доступ в него был ограничен, все двери — опечатаны.

5 февраля произошло обрушение балкона одной из квартир первого подъезда. 8 февраля стало известно о начале разработки нового технического решения по усилению конструкций.

По данным администрации Пензы, в доме №35 на улице Ударной в Пензе 243 квартиры. Из них 12 — муниципальные, остальные принадлежат собственникам, многие из которых имеют другое жилье и отказываются вкладывать средства в ремонт дома.

В ночь на 12 февраля в подполье квартиры, где собственники отсутствовали, произошла утечка, из-за которой без водоснабжения остались дома №35 и №39, а также школа №48.
Актуальное
Читайте также
В Пензе предлагается продлить действие мер соцподдержки жителей ветхих домов В Пензенской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
«День мужского здоровья» пройдет в пензенских поликлиниках 18 февраля Доходную часть бюджета Пензы предложено увеличить на 600 млн. рублей
Пензенская прокуратура подвела итоги работы в сфере противодействия экстремизму Мэр Пензы проконтролировал ход работ по восстановлению водоснабжения на улице Ударной
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама