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В Пензе прокуратура требует признать недействительными договоры 18 УК и центра «Самоучет»

11:40 | 15.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов направил в Арбитражный суд региона исковые заявления о признании недействительными договоров 18 управляющих компаний с «Городским центром контроля и учета энергетических ресурсов» («ГЦКУЭР», центр «Самоучет»), заключенных в декабре 2016 года.

В Пензе прокуратура требует признать недействительными договоры 18 УК и центра «Самоучет»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По результатам ранее принятых мер прокурорского реагирования были расторгнуты агентские договоры между центром «Самоучет» и управляющими организациями, содержащие незаконные положения о приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги на счета, не являющиеся специальными. Однако в декабре 2016 года 18 управляющих компаний заключили с АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» новые договоры на информационно-расчетное обслуживание, по условиям которых оплаченные гражданами через банки денежные средства за услуги ЖКХ зачисляются на номинальные счета, также не относящиеся к спецсчету платежного агента», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после соблюдения надзорным ведомством порядка о досудебном урегулировании спора 13 февраля 2017 года в суды были направлены исковые заявления о признании новых договоров недействительными.

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«Кроме того, прокуратурой области инициирована проверка деятельности центра «Самоучет» управлением Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области. В управление Федеральной налоговой службы по региону направлена соответствующая информация для решения вопроса о привлечении виновных лиц центра «Самоучет» к административной ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что также информация передана в управление Роспотребнадзора по Пензенской области для решения вопроса о возбуждении дела по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей».
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