В Пензе опробовали установку для зимнего ремонта дорог ЖКХ

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Презентация кохера Hydrog KA 4400, который был приобретен МУП «Пензадормост» в лизинг с рассрочкой на два года, состоялась на улице Лозицкой в Пензе в среду, 15 февраля.

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«Мы в прошлом году были вынуждены подобную установку арендовать у одного из предпринимателей, чтобы с большей производительностью заделать все ямы на дорогах именно в тот период, когда на улице еще отрицательная температура. Технология ремонта литым асфальтобетоном позволяет это делать», — пояснил мэр Пензы Виктор Кувайцев, добавив при этом, что тягучая смесь хорошо заполняет трещины, а благодаря температуре чуть выше +200ºС происходит испарение влаги.

Он добавил, что кохер может не только использовать изготовленную на заводе асфальтобетонную смесь, но и производить ее сам.

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«Нам эта установка позволяет оперативно, […] в 5–6 раз быстрее, заделать те ямки, которые ведут к разрушению дороги. […] Мы в прошлые выходные определили с департаментом ЖКХ, что у нас уже на сегодня есть объем работ в пределах 7 тыс. кв. метров, которые требуют такого вмешательства, ямочного», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр уточнил, что была приобретена только установка, а грузовой автомобиль «КамАЗ», на котором она находится, уже имелся в распоряжении предприятия.

Термос-бункер для литого асфальта предназначен для сохранения свойств и температуры вещества при его доставке от асфальтобетонного завода к месту укладки и во время выполнения работ. Имеет возможность осуществлять полную или частичную разгрузку литого асфальта на поверхность дороги.

Емкость кохера составляет 4 тыс. 400 литров. За один замес можно провести ремонт на площади около 70 кв. метров. Этот показатель у рециклера, которых в распоряжении МУП «Пензадормост» имеется два, составляет до 10 кв. метров.