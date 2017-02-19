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Мэр Пензы потребовал обеспечить круглосуточную загрузку новой установки для ремонта дорог

14:20 | 19.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев потребовал, чтобы кохер Hydrog KA 4400, который был приобретен МУП «Пензадормост» в лизинг с рассрочкой на два года, эксплуатировался по максимуму.

Мэр Пензы потребовал обеспечить круглосуточную загрузку новой установки для ремонта дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установка должна использоваться круглосуточно. Технология позволяет сейчас работать при любых температурах», — сказал он во время выезда на улицу Калинина, где термос-бункер задействован в воскресенье, 19 февраля.

Комментируя ход работ, директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов пояснил, что установка позволяет проводить мелкоямочный ремонт в период активного таяния снега.

«Температура смеси +200ºС. Таким образом, она просто выпаривает воду, образовавшуюся в месте разрушения асфальта», — цитирует руководителя предприятия пресс-служба мэрии.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», презентация новой установки состоялась в минувшую среду, 15 февраля.

Термос-бункер для литого асфальта предназначен для сохранения свойств и температуры вещества при его доставке от асфальтобетонного завода к месту укладки и во время выполнения работ. Имеет возможность осуществлять полную или частичную разгрузку литого асфальта на поверхность дороги.

Емкость кохера составляет 4 тыс. 400 литров. За один замес можно провести ремонт на площади около 70 кв. метров. Этот показатель у рециклера, которых в распоряжении МУП «Пензадормост» имеется два, составляет до 10 кв. метров.
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