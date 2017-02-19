Мэр Пензы потребовал обеспечить круглосуточную загрузку новой установки для ремонта дорог ЖКХ

Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев потребовал, чтобы кохер Hydrog KA 4400, который был приобретен МУП «Пензадормост» в лизинг с рассрочкой на два года, эксплуатировался по максимуму.

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«Установка должна использоваться круглосуточно. Технология позволяет сейчас работать при любых температурах», — сказал он во время выезда на улицу Калинина, где термос-бункер задействован в воскресенье, 19 февраля.

Комментируя ход работ, директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов пояснил, что установка позволяет проводить мелкоямочный ремонт в период активного таяния снега.

«Температура смеси +200ºС. Таким образом, она просто выпаривает воду, образовавшуюся в месте разрушения асфальта», — цитирует руководителя предприятия пресс-служба мэрии.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», презентация новой установки состоялась в минувшую среду, 15 февраля.

Термос-бункер для литого асфальта предназначен для сохранения свойств и температуры вещества при его доставке от асфальтобетонного завода к месту укладки и во время выполнения работ. Имеет возможность осуществлять полную или частичную разгрузку литого асфальта на поверхность дороги.

Емкость кохера составляет 4 тыс. 400 литров. За один замес можно провести ремонт на площади около 70 кв. метров. Этот показатель у рециклера, которых в распоряжении МУП «Пензадормост» имеется два, составляет до 10 кв. метров.