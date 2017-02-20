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Пензенский губернатор возмущен наличием «кланяющихся» световых опор

11:15 | 20.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев недоволен тем фактом, что ответственные лица длительное время не обращают внимания на покосившиеся световые опоры, установленные вдоль дорог.

Пензенский губернатор возмущен наличием «кланяющихся» световых опор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас нужно уже определиться [с планом работ на весенне-летний период], проехать: все видно, все понятно — где заборы нужно покрасить, оштукатурить, какие световые опоры уже заржавели, наклонились. Кланяются земле-матушке нашей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 20 февраля.

Глава региона добавил, что каждая световая опора числится на балансе конкретной организации, от которой необходимо требовать поддерживать имущество в надлежащем состоянии.

Однако, по мнению Ивана Белозерцева, эта работа не ведется.

«Вот они и кланяются. Едешь по Пензенской области — там столб наклонился, там покосился. Посмотрите по Бессоновскому району, по трассе М5, проезжая Чемодановку, справа и слева. Летом замечание делал — не вижу, чтобы кто-то устранил», — отметил он.

Губернатор поручил главам муниципальных образований до 15 марта составить план работ по благоустройству и предоставить вторые экземпляры в региональное правительство.
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