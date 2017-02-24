Одна семья из дома на улице Кулибина в Пензе готова переехать в маневренный фонд ЖКХ

Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Одна семья, состоящая из трех человек, выразила готовность переехать из разрушающегося дома №10 на улице Кулибина в Пензе в помещения маневренного фонда.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, ей предоставлено две комнаты площадью по 12 кв. метров. Также муниципалитет выделит грузовой автомобиль для переезда.

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Специалисты отдела распределения муниципального жилищного фонда начали осуществлять прием документов от желающих переехать в безопасные квартиры в 10.00 пятницы, 24 февраля.

Эта работа будет вестись в течение всего дня.

«Граждан, которые по каким-либо причинам не смогли прийти на прием сегодня, работники отдела распределения муниципального жилищного фонда будут ждать в выходные дни с 10.00 до 15.00 в кабинете №131 [администрации Пензы]», — сказал мэр Виктор Кувайцев.