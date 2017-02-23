В доме на улице Кулибина в Пензе произошло новое обрушение кирпичной кладки ЖКХ

Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Новое частичное обрушение кирпичной кладки стены 5-этажного дома №10 на улице Кулибина в Пензе произошло в ночь на четверг, 23 февраля.

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Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» с места инцидента, разрушения коснулись левого крыла здания.

Невооруженным взглядом видно, что причиной случившегося стала вода. Мокрое пятно шириной несколько метров растянулось по всей высоте дома — от крыши до земли. Груда выпавших кирпичей лежит под окнами первого этажа.

Место, где произошло обрушение, огорожено сигнальной лентой.

В настоящее время многие жильцы вышли на улицу, чтобы совместно обсудить план дальнейших действий.

Им предложено переселиться в маневренный фонд. Планируется, что они осмотрят его днем в четверг, 23 февраля.

Согласно сведениям, размещенным на сайте «Реформа ЖКХ», кирпичный пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе введен в эксплуатацию в 1965 году. Общая площадь составляет свыше 6 тыс. кв. метров.

В декабре 2015 года дом был признан аварийным в связи с физическим износом.

В качестве плановой даты окончания расселения указано 31 декабря 2026 года, сноса — 30 июня 2027 года.

В 2013 году произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Тогда причиной разрушения дома была названа его неправильная эксплуатация, в том числе самовольные врезки к системам канализации и водопровода. На восстановление стены было потрачено около 4 млн. рублей.

Очередное обрушение кирпичной кладки было зафиксировано в ночь на 19 февраля 2017 года.