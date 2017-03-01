В Пензе активизирована подготовка к пропуску паводковых вод ЖКХ

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Подготовка к пропуску весенних паводковых вод стала главной темой заседания, которое провели начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов и заместитель руководителя управления ЖКХ города Михаил Глушков.

Фото: Penza-gorod.ru

«Главный синоптик пензенского областного гидрометцентра Валентина Неворотова сообщила, что ситуация пока стабильная. Понятно, что в городе все процессы начинаются раньше, чем в области. Сами видите, что снег, уровень которого по сравнению с прошлым годом в два раза больше, активно тает. Эти показатели близки к многолетним нормам. Тем не менее, все будет зависеть от погоды в первой и второй декадах марта. В полях снег еще лежит, поэтому о точном прогнозе можно будет говорить после 12 марта», — сказал Алексей Михайлов, обращаясь к участникам заседания.

В ходе него были обозначены задачи на ближайшую перспективу.

Так, до 3 марта главам администраций районов города поручено провести ревизию запасов материально-технических средств, в том числе мотопомп, мешков с песком и деревянных настилов, а также отработать все проблемные места.

До 13 марта необходимо определить объемы противопаводковых мероприятий, направленных на предупреждение, локализацию и ликвидацию последствий затопления.

В ежедневном режиме специалистам МУП «Пензадормост» поручено осуществлять прочистку водоотводных каналов, ливнеприемников и водопропускных труб.

Управляющим компаниям рекомендовано провести беседы с жителями на тему надлежащего содержания придворовой территории, сообщает пресс-служба мэрии.