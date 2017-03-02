Суслов прокомментировал информацию о том, что «Теплоснабжение» отойдет «Т Плюс» за долги ЖКХ

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов прокомментировал широко обсуждаемую информацию о том, что МКП «Теплоснабжение города Пензы» в перспективе отойдет компании за долги.

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«На сегодняшний день идет акционирование МКП «Теплоснабжение». Разработана дорожная карта администрацией города Пензы. В июле этого года должно закончиться акционирование», — пояснил он в ходе встречи с журналистами в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 2 марта.

Александр Суслов добавил, что законом предусмотрена целая процедура, включающая в себя среди прочего определение суммы уставного капитала акционерного общества, передачу имущественного комплекса, регистрацию акций и определение их стоимости.

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«Они будут выставлены на торги», — сказал руководитель филиала, уточнив, что их продажа будет осуществляться за живые деньги.

Он отметил, что прошли те времена, когда можно было банкротить предприятие, выпускать акции на сумму задолженности и распределять их между теми, перед кем она образовалась.

«Сейчас этого делать нельзя. Только через аукцион — по закону», — подчеркнул Александр Суслов.

В свою очередь руководитель Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров сообщил, что на данный момент просроченная дебиторская задолженность муниципального казенного предприятия составляет 1 млрд. 130 млн. рублей.

«Ориентировочно за февраль — факта еще нет — она составит где-то 300 млн. рублей. Есть еще вексель МКП «Теплоснабжение», срок погашения у него — 31 марта 2017 года. То есть он предъявляется 1 апреля, и, соответственно, дебиторская задолженность получается 1 млрд. 700 млн. рублей», — уточнил он.

Павел Овчаров отметил, что общая просроченная дебиторская задолженность составляет 1 млрд. 300 млн. рублей, то есть на МКП «Теплоснабжение города Пензы» приходится почти 87% от этой суммы.