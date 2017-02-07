Аудит бухгалтерской отчетности МКП «Теплоснабжение Пензы» проведут перед приватизацией ЖКХ

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности МКП «Теплоснабжение города Пензы» за 2016 год будет проведен перед планируемой приватизацией.

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Компанию, которая его выполнит, выберут по итогам открытого конкурса.

Как сообщается на официальном портале госзакупок, поданные претендентами заявки будут рассмотрены 17 февраля.

Согласно конкурсной документации, аудит необходимо провести в 10-дневный срок с даты заключения договора.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов, сборов и иных обязательных платежей составляет 68 тыс. рублей. В качестве источника финансирования указаны собственные средства заказчика.

Муниципальное казенное предприятие «Теплоснабжение города Пензы» создано в соответствии с постановлением мэра от 16 июля 2007 года в целях обеспечения качественной и бесперебойной поставки потребителям тепловой энергии, а также упорядочения расчетов за нее.

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МКП «Теплоснабжение города Пензы» было включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. Как отмечается в решении пензенской гордумы от 25 ноября 2016 года, приватизацию намечено осуществить путем преобразования предприятия в акционерное общество.

По данным ПАО «Т Плюс», к февралю 2017 года задолженность МКП «Теплоснабжение города Пензы», которая накапливалась на протяжении длительного периода, достигла почти 1 млрд. рублей.

6 февраля 2017 года прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, комментируя положение тел в сфере теплоснабжения, высказала мнение, что приватизация имущественного комплекса муниципального казенного предприятия вряд ли решит имеющиеся проблемы, так как сети отработали нормативный срок.