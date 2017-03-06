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Ильин и Гришин участвуют в семинаре в Казани по формированию комфортной городской среды

10:32 | 06.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Вице-мэр Пензы Юрий Ильин и начальник управления ЖКХ Андрей Гришин принимают участие в двухдневном семинаре по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», который начал свою работу в Казани утром в понедельник, 6 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Вице-мэр Пензы Юрий Ильин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Работу мероприятия открыло пленарное заседание с участием главы Минстроя РФ Михаила Меня и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Около полудня будет организован второй модуль обучения «Территория городской среды», а после обеда собравшиеся рассмотрят механизм запуска приоритетного проекта.

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В программу первого дня семинара также включено время для индивидуальных консультаций, в ходе которых участники смогут задать экспертам все интересующие вопросы.

Во второй день мероприятия намечено обсудить способы вовлечения населения в реализацию проектов по благоустройству. Среди заявленных тем — «Двор, принципы функционального зонирования и проектирования», «Современная городская улица», «Как спроектировать парк».

Также предусмотрен отдельный модуль для представителей пресс-служб по информационному сопровождению проекта «Формирование комфортной городской среды».
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