Вице-мэр Пензы высоко оценил практическую направленность семинара в Казани ЖКХ

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Двухдневный семинар в Казани, ставший первым масштабным обучающим мероприятием в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», отличается насыщенной программой и практической направленностью. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал вице-мэр Пензы Юрий Ильин, который вместе с начальником городского управления ЖКХ Андреем Гришиным проходит обучение.

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«Самой содержательной для нас была, конечно, секция с представителями Минстроя России, которые пояснили принципы реализации программы в 2017 году и формирования на 2018–2022 годы», — сказал собеседник агентства по телефону во вторник, 7 марта.

Он добавил, что остальные выступления были посвящены лучшим практикам в благоустройстве городов.

«Это были не просто презентации проекта по типу «здесь был пустырь, а мы сделали сквер». Показывались конкретные примеры проведенной работы и эффект от реализации тех или иных проектов — каким образом это поспособствовало развитию территории», — пояснил Юрий Ильин.

По словам вице-мэра, слово для выступления было дано, в частности, специалистам студии Артемия Лебедева, КБ «Strelka» и другим признанным мастерам, а также представителям регионов.

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«Очень показательный пример Иркутска. Там есть так называемый 130-й квартал [специально создаваемая зона исторической застройки, включающая в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории]. На его территории переделали общественное пространство, туда зашел бизнес, и там начали генерировать до 1 млрд. [рублей] дохода для бюджетов различных уровней в течение года. Там была долгая кропотливая работа по земельным участкам, по формированию среды, привлечению бизнеса, расселению ветхих домов и так далее. Все это в конечном итоге дало по прошествии нескольких лет такой замечательный эффект», — пояснил заместитель главы администрации города.

Возвращаясь к содержанию семинара, Юрий Ильин сообщил, что оно, как и сама программа, условно поделено на две составляющие — по теме обустройства значимых общественных пространств и дворовых территорий.

«При этом если по деньгам средства распределяются в соотношении 1/3 и 2/3 соответственно, то по времени этим темам на семинаре внимание уделили примерно поровну», — отметил собеседник агентства.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Срок реализации — с ноября 2016 года по февраль 2021 года.

Проект предусматривает более активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ по благоустройству.

Так, субъекты РФ и муниципалитеты численностью от 1 тыс. человек должны принять новые правила благоустройства, предусматривающие в том числе учет мнения граждан при формировании таких программ. Также они должны утвердить механизм поддержки мероприятий, инициированных гражданами, и финансовое участие населения и организаций в их реализации. Кроме того, необходимо предусмотреть инструменты общественного контроля.

В 2017 году на реализацию проекта из федерального бюджета планируется направить 20 млрд. рублей на благоустройство и 500 млн. рублей на парки. С учетом средств регионов общая сумма составит 27,2 млрд. рублей.