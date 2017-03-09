Суд признал право собственности Ульяновского сельсовета почти на 1,5 км газопровода ЖКХ

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Тамалинский районный суд Пензенской области удовлетворил исковые требования администрации Ульяновского сельсовета о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный газопровод низкого давления протяженностью 1 км 402 метра, владелец которого неизвестен.

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«На основании заявления администрации Ульяновского сельсовета от 22 декабря 2015 года в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена запись о принятии газопровода на учет. Согласно данным ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» сведения на данный объект недвижимого имущества в архиве отсутствуют. По сведениям управления Росимущества в Пензенской области, газопровод в реестре федерального имущества региона не числится», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Тамалинского районного суда.

Он добавил, что сведения о газопроводе также не учитываются в департаменте госимущества Пензенской области.

«Из письма администрации Тамалинского района следует, что объект в реестре муниципальной собственности также не числится», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, учитывая, что собственник газопровода неизвестен, объект находился на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, суд удовлетворил требования администрации Ульяновского сельсовета.

«Следует также отметить, что решениями Тамалинского районного суда удовлетворены требования о признании права муниципальной собственности Ульяновского сельсовета еще на семь объектов недвижимого имущества», — отметил представитель суда.