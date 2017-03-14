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В Пензе отремонтировано 19 помещений маневренного фонда

15:30 | 14.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Ремонт выполнен в 19 жилых помещениях маневренного фонда в Пензе из примерно 80, которые планируется привести в порядок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Пензе отремонтировано 19 помещений маневренного фонда

Фото: Penza-gorod.ru

Во вторник, 14 марта, ход работ в пустующих помещениях на 5-м Виноградном проезде, 22, и на улице Ленинградской, 8А, проверили заместитель заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев и комендант домов маневренного фонда Алексей Ленин.

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На данных объектах косметический ремонт проводят шесть подрядных организаций.

В помещениях рабочие клеят новые обои, красят потолки, межкомнатные двери, оконные конструкции и стены в ванной и туалете, меняют линолеум и сантехнику, устанавливают металлические входные двери.

Планируется, что на следующей неделе к заселению подготовят еще 21 помещение.

На ремонт маневренного фонда из городского бюджета выделено 4 млн. рублей.
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