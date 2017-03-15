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В Пензе жителям четырех домов произвели перерасчет платы за ЖКУ

11:56 | 15.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги произведен жителям четырех домов в Пензе.

В Пензе жителям четырех домов произвели перерасчет платы за ЖКУ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе дома: №132А на улице Бакунина, №83 на улице Ухтомского, №30 на улице Лядова и №9 на улице Глазунова.

«Управляющими компаниями ООО «Железнодорожная», ОАО «Жилье-24», ОАО «Жилье-12» и ОАО «Жилье-15» в 2015–2016 годах было произведено одностороннее повышение размера платы за жилищные услуги на коэффициент инфляции. Без проведения общих собраний собственников помещений многоквартирного дома жители получили платежные документы с завышенной стоимостью», — сообщили ИА «PenzaNews» в Госжилстройтехинспекции региона.

В ведомстве уточнили, что перерасчет по выданным инспекцией предписаниям отражен в платежных документах за январь 2017 года.

«Величина перерасчета жителям указанных многоквартирных домов составила от 180 до 1 тыс. 600 рублей за квартиру», — добавили в Госжилстройтехинспекции.
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