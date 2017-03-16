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В Пензе за год намечено переселить более 2 тыс. человек из 142 аварийных домов

18:02 | 16.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Переселение 2 тыс. 235 человек из 1 тыс. 50 жилых помещений в 142 аварийных домах предусмотрено в Пензе в текущем году в рамках реализации соответствующей программы по этапу 2016–2017 годов. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

В Пензе за год намечено переселить более 2 тыс. человек из 142 аварийных домов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Разработана дорожная карта по выполнению программы в срок, которой мы строго придерживаемся. Мы проводим работу по каждому конкретному жителю, с которым прорабатываются все необходимые вопросы», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии, состоявшегося в четверг, 16 марта.

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Комментируя организацию сноса уже расселенных домов, руководитель управления пояснил, что многие подрядные организации с учетом погодных условий выйдут на объекты чуть позже.

«Сейчас можем нанести вред городской инфраструктуре. Вся грязь с этих площадок будет попадать на улицы и проезжую часть», — сказал Андрей Гришин.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в течение 2017 года планируется снести 58 расселенных домов.
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