Мэр поручил рассчитать стоимость ремонта несущей стены здания МУПа в Заре ЖКХ

Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Ирине Ширшиной организовать проведение экспертизы здания в микрорайоне Заря, где располагается МУП по обслуживанию жилого фонда и пункт охраны общественного порядка.

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В воскресенье, 19 марта, во время осмотра помещений, в некоторых из которых косметический ремонт уже проведен, а в других пока продолжается, мэр обратил внимание на состояние одной из несущих стен.

По словам Виктора Кувайцева, необходимо понять, какие работы следует провести для устранения имеющихся дефектов.

«Это здание мы обязаны сохранить. Радует, что оно перестает пустовать. Мы поставили перед собой задачу сделать из здания социокультурный центр по оказанию помощи жителям микрорайона и должны ее выполнить», — цитирует мэра Пензы пресс-служба городской администрации.