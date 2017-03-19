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Похолодание не помешает ямочному ремонту в Пензе — мэрия

13:42 | 19.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Установившаяся в Пензе пасмурная погода и понижение среднесуточной температуры воздуха не помешают проводить запланированные работы по устранению аварийных разрушений на дорогах города. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии в воскресенье, 19 марта.

Похолодание не помешает ямочному ремонту в Пензе — мэрия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Литой асфальтобетонной смесью с использованием вертикального термос-бункера, который позволяет проводить работы и при отрицательных температурах, восстанавливается дорожное полотно на улицах Тернопольской и Ладожской, а также на объездной дороге от улицы Рябова до улицы 40 лет Октября», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе отметили, что ямочным ремонтом в выходной день занимаются бригады МУП «Пензадормост».

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Если в начале текущей недели жителей Пензенской области радовала солнечная и сухая погода, то к выходным небо затянули облака.

В результате похолодания в Пензе в воскресенье, 19 марта, выпал снег. Однако на городских улицах он пролежал недолго. Там где ранее сугробы растаяли, а земля прогрелась под солнцем, теперь виднеются лужи. Снежный покров остался преимущественно на тех участках, которые находятся в тени или в лесных массивах.

По словам метеорологов, температура воздуха в регионе в целом остается выше многолетних значений.
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