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Жильцов частного сектора следует побуждать заключать договора на вывоз мусора — мэр

13:14 | 21.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Владельцев частных домовладений на территории Пензы необходимо побуждать заключать договора на вывоз мусора. Такую задачу мэр Виктор Кувайцев поставил на совещании, состоявшемся в мэрии во вторник, 21 марта.

Жильцов частного сектора следует побуждать заключать договора на вывоз мусора — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Тариф на вывоз ТБО [твердых бытовых отходов] приемлемый, под силу даже одинокой старушке. Зато заключив такой договор, она забот не будет знать, куда ей мусор деть», — сказал он, давая соответствующее поручение главе администрации Железнодорожного района Пензы Олегу Денисову.

По мнению Виктора Кувайцева, чиновникам необходимо провести дополнительную разъяснительную работу с населением.

«Уверен, люди откликнутся», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
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