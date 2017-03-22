Арбеково преображается после зимы ЖКХ

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Проспект Строителей в Пензе приобрел ухоженный вид благодаря работе бригад МУП «Пензадормост», которые в течение среды, 22 марта, прометали газоны и убирали мусор с проезжей части.

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Жители микрорайона Арбеково отметили слаженные действия сотрудников муниципального предприятия — они постепенно продвигались по оживленной магистрали, по очереди концентрируя усилия на одном участке за другим.

Наиболее очевидным результатом их работы стали опрятные газоны, на которых еще недавно лежал снег, а теперь виднеется зеленая трава.

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Если свернуть с проспекта Строителей, то ситуация несколько иная. Так, на улице Тернопольской на проезжей части, бордюрах и газонах заметны скопления грязи, на газонах видны сухие ветки, а у гимназии №13 и вовсе еще лежит снег, так как территория находится в тени.

Вместе с тем на этой улице также ведутся работы — бригады дорожников засыпают ямы, которые образовались после таяния снега.

В Пензе с 17 марта по 30 апреля проходит месячник по благоустройству. В его рамках запланировано два общегородских субботника — 8 и 22 апреля.