Почти 2/3 пензенцев считают, что субботники нужны — опрос Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Чуть менее 70% жителей Пензенской области считают, что субботники, которые традиционно организуются в населенных пунктах весной, нужны. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 6 по 19 марта 2016 года, в котором приняли участие 344 пользователя, в том числе 284 из Пензы и области.

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Вопрос, который был задан интернет-пользователям, звучал следующим образом: «Как Вы считаете, нужны ли субботники или уборкой улиц должны заниматься коммунальные службы?»

Отвечая на него, более 43% респондентов выбрали вариант «Однозначно нужны», свыше 25% — «Скорее нужны».

Тех, кто высказался против бесплатной помощи коммунальным службам в свободное от работы время, оказалось существенно меньше — примерно 28%. Так, почти 18% опрошенных считают, что субботники однозначно не нужны. Вариант «Скорее не нужны» пришелся по душе более чем 10% участников онлайн-голосования.

Затруднились с ответом около 3% респондентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов стартовал в Пензенской области в понедельник, 20 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

В рамках месячника руководителям предприятий и организаций рекомендовано организовать еженедельные санитарные пятницы, обеспечить проведение работ по благоустройству, а также высадке зеленых насаждений.

Завершится месячник субботником 22 апреля.