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В Пензе наметили шаги по благоустройству дворов в рамках федеральной программы

14:54 | 25.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Члены выездной комиссии оценили состояние территорий вблизи многоквартирных домов, жильцы которых обращаются в администрации районов Пензы и мэрию с предложениями по благоустройству.

В Пензе наметили шаги по благоустройству дворов в рамках федеральной программы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В субботу, 25 марта, они осмотрели дворы по адресам: улиц Рахманинова, 32, 34 и 36, улица Ладожская, 3, 5, и 7, улица Московская, 40, улица Кулакова, 1 и 3, улица Суворова, 144, 146 и 148, а также проспект Строителей, 3, 5 и 7.

Представители комиссии еще раз донесли до жителей информацию об условиях участия в федеральной программе, направленной на формирование комфортной городской среды. Оно возможно только после решения общего собрания жильцов, оформленного протоколом, образец которого опубликован на сайте городской администрации.

Чиновники напомнили, что за счет бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского — могут быть отремонтированы внутриквартальные дороги и тротуары, системы наружного освещения, установлены урны и лавочки.

Итоги выездного совещания были подведены в мэрии.

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Заслушав отчет о проведенном обходе, мэр Виктор Кувайцев обратил внимание коллег, что залогом успешной реализации программы является инициативность жителей.

«Работа предстоит большая. Нужно понимать, что в одночасье невозможно решить все проблемы в наших дворах. Главное, чтобы собственники принимали деятельное участие, помогали осуществлять контроль. Именно по их пожеланиям будут формироваться объемы планируемых работ. Только в случае неравнодушного отношения собственников к своим дворам можно грамотно определить необходимые мероприятия по благоустройству и сохранить в дальнейшем полученные результаты труда», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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