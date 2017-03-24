Иван Белозерцев призвал сделать Пензу одним из самых красивых областных центров Общество

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Пенза должна стать одним из самых красивых областных центров России. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев в ходе круглого стола, посвященного перспективам развития исторической части города, который состоялся в правительстве региона в пятницу, 24 марта.

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«Чтобы обеспечить полноценную жизнь и развитие городскому центру необходимо развивать и транспортную инфраструктуру, сохранять природно-исторический ландшафт, создавать достойное качество архитектуры на строящихся объектах и повышать уровень благоустройства», — отметил глава региона.

Он выразил надежду на то, что архитектурное сообщество будет активно содействовать решению этой задачи, выдвигая свои предложения и высказывая конструктивную критику.

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«Вы видите, что и городская власть, и руководство области, и архитектурное сообщество сейчас стали по-другому смотреть на решение этих проблем», — подчеркнул Иван Белозерцев, добавив, что в прошлое ушла такая постановка задачи, как «любой ценой построить жилой дом».

«Наша главная задача — чтобы город у нас с вами был красивым», — сказал губернатор.

По его словам, ошибки в этой сфере при помощи специалистов надо свести к минимуму.

«Мы можем многое вместе сделать, чтобы действительно областной центр был красивым, комфортным, чтобы сюда приезжали и нам самим было приятно жить в этом городе», — выразил уверенность Иван Белозерцев.