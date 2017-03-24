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Иван Белозерцев призвал сделать Пензу одним из самых красивых областных центров

13:20 | 24.03.2017 | Общество

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Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Пенза должна стать одним из самых красивых областных центров России. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев в ходе круглого стола, посвященного перспективам развития исторической части города, который состоялся в правительстве региона в пятницу, 24 марта.

Иван Белозерцев призвал сделать Пензу одним из самых красивых областных центров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Чтобы обеспечить полноценную жизнь и развитие городскому центру необходимо развивать и транспортную инфраструктуру, сохранять природно-исторический ландшафт, создавать достойное качество архитектуры на строящихся объектах и повышать уровень благоустройства», — отметил глава региона.

Он выразил надежду на то, что архитектурное сообщество будет активно содействовать решению этой задачи, выдвигая свои предложения и высказывая конструктивную критику.

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«Вы видите, что и городская власть, и руководство области, и архитектурное сообщество сейчас стали по-другому смотреть на решение этих проблем», — подчеркнул Иван Белозерцев, добавив, что в прошлое ушла такая постановка задачи, как «любой ценой построить жилой дом».

«Наша главная задача — чтобы город у нас с вами был красивым», — сказал губернатор.

По его словам, ошибки в этой сфере при помощи специалистов надо свести к минимуму.

«Мы можем многое вместе сделать, чтобы действительно областной центр был красивым, комфортным, чтобы сюда приезжали и нам самим было приятно жить в этом городе», — выразил уверенность Иван Белозерцев.
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