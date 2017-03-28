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В регионе конкретизированы меры ответственности за нарушение правил благоустройства

12:45 | 28.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли во втором — окончательном — чтении законопроект, в соответствии с которым конкретизированы меры ответственности за нарушение правил благоустройства.

В регионе конкретизированы меры ответственности за нарушение правил благоустройства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в частности, внесены изменения в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях и ряд законов, определяющих полномочия органов местного самоуправления в данной сфере.

Так, изменен текст ст. 3.1 кодекса. В частности, за осуществление земляных работ без соответствующего разрешения предусмотрен штраф: для граждан — в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. тысяч рублей, для юридических — от 30 тыс. до 45 тыс. рублей.

Невосстановление благоустройства территории после выполнения земляных работ в установленный срок влечет наложение административного штрафа: на граждан — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических — от 30 тыс. до 45 тыс. рублей.

Также предусмотрена административная ответственность за повторное совершение данных правонарушений.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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