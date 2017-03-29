14:37:42 Среда, 29 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Передача раритетных предметов краеведческому музею. Пенза, 28 марта 2017 г.

В Пензе создадут проектный офис для реализации программ по улучшению городской среды

13:09 | 29.03.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Проектный офис будет создан в Пензе для координации работ в рамках приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды». Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе создадут проектный офис для реализации программ по улучшению городской среды

Фото: Penza-gorod.ru

«У нас есть понимание и видение реализации приоритетных программ. При этом мы должны четко помнить, что благоустройство дворовых территорий по грантам делаем мы, но по инициативе жителей», — отметил глава администрации города в ходе совещания, состоявшегося в среду, 29 марта.

Виктор Кувайцев предложил создать проектный офис, с помощью которого будет осуществляться управление процессами и контроль за ходом работ.

Он подчеркнул, что никаких дополнительных денежных средств на создание проектного офиса не предусмотрено.

Работа будет распределена между ответственными лицами в рамках должностных полномочий, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Концерт Николая Носкова в Пензе перенесен на неопределенный срок В Пензе суд признал законной отмену результатов ЕГЭ после утечки КИМ в интернет
Полиция проводит проверку сообщения о краже 12 тыс. рублей из мебельного магазина в Пензе Пензенские пловцы с нарушениями слуха примут участие в чемпионате и первенстве России
В суд передано дело в отношении жителя Варыпаево, до смерти забившего мужчину монтировкой Обвиняемый в незаконной организации азартных игр житель Заречного предстанет перед судом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама