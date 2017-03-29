В Пензе создадут проектный офис для реализации программ по улучшению городской среды ЖКХ

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Проектный офис будет создан в Пензе для координации работ в рамках приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды». Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«У нас есть понимание и видение реализации приоритетных программ. При этом мы должны четко помнить, что благоустройство дворовых территорий по грантам делаем мы, но по инициативе жителей», — отметил глава администрации города в ходе совещания, состоявшегося в среду, 29 марта.

Виктор Кувайцев предложил создать проектный офис, с помощью которого будет осуществляться управление процессами и контроль за ходом работ.

Он подчеркнул, что никаких дополнительных денежных средств на создание проектного офиса не предусмотрено.

Работа будет распределена между ответственными лицами в рамках должностных полномочий, сообщает пресс-служба мэрии.