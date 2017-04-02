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Госжилстройтехинспекция Пензенской области вошла в десятку лучших в России

10:32 | 02.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Госжилстройтехинспекция Пензенской области вошла в десятку лучших в стране. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, который впервые подготовил Минстрой России.

Госжилстройтехинспекция Пензенской области вошла в десятку лучших в России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В топ-10 включены также Госжилинспекции Удмуртии, Липецкой, Кемеровской, Московской, Калужской, Тверской областей, Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутии), Хабаровского края.

В числе последних — Астраханская область, Ингушетия, Республика Тыва, Северная Осетия и Иркутская область.

Как сообщил глава Минстроя России Михаил Мень, ведомство планирует сделать подобный рейтинг ежегодным и по его итогам рекомендовать руководителям регионов принятие кадровых решений в отношении глав Госжилинспекций, занявших 10 последних мест.

«Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ остается количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством предписаний в рамках лицензионного контроля. Это сделано для того, чтобы максимальное внимание в своей работе жилищные инспекции уделяли именно деятельности управляющих компаний. В число ключевых показателей эффективности работы органов Госжилнадзора также вошли минимальная доля предписаний, отмененных судом, доля проверок, проведенных в установленный срок, информационная открытость», — цитирует Михаила Меня пресс-служба Минстроя России.
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