Управляющая компания возместит пензенцу ущерб за сгоревшую из-за скачка напряжения технику ЖКХ Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Управляющая компания «Надежда-6» компенсирует материальный ущерб в сумме 16 тыс. рублей и судебные расходы жителю Пензы, у которого из-за скачка напряжения вышла из строя бытовая техника. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «2 июля 2016 года в квартире собственника произошел скачок напряжения электросети из-за обрыва провода, в результате чего оказались повреждены стиральная машинка, холодильник, плойка, Wi-Fi роутер, радиотелефон и люстра», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда. По его словам, мужчина просил взыскать с управляющей компании не только стоимость поврежденных бытовых приборов, но и компенсацию морального вреда, а также возместить расходы на оплату домашнего телефона, интернета, кредита за холодильник и услуг прачечной, однако не предоставил подтверждения необходимости этих затрат. «Решение вступило в законную силу», — добавил собеседник агентства. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость