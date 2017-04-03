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Управляющая компания возместит пензенцу ущерб за сгоревшую из-за скачка напряжения технику

15:05 | 03.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Управляющая компания «Надежда-6» компенсирует материальный ущерб в сумме 16 тыс. рублей и судебные расходы жителю Пензы, у которого из-за скачка напряжения вышла из строя бытовая техника.

Управляющая компания возместит пензенцу ущерб за сгоревшую из-за скачка напряжения технику

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«2 июля 2016 года в квартире собственника произошел скачок напряжения электросети из-за обрыва провода, в результате чего оказались повреждены стиральная машинка, холодильник, плойка, Wi-Fi роутер, радиотелефон и люстра», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда.

По его словам, мужчина просил взыскать с управляющей компании не только стоимость поврежденных бытовых приборов, но и компенсацию морального вреда, а также возместить расходы на оплату домашнего телефона, интернета, кредита за холодильник и услуг прачечной, однако не предоставил подтверждения необходимости этих затрат.

«Решение вступило в законную силу», — добавил собеседник агентства.
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