В Пензе за счет инвестора намечено установить модульные котельные для отопления больниц ЖКХ

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Модульные котельные для теплоснабжения нескольких больниц и здания администрации Пензы намечено установить в 2017 году за счет инвестора. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в среду, 5 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году мы планируем за счет инвестора установить модульные котельные для теплоснабжения больницы №4 на улице Светлой, больницы №1 на улице Гагарина, больницы №6 в Арбеково, на улице Клары Цеткин, […] на улице Володарского для теплоснабжения здания администрации города и других. В настоящее время определяются земельные участки, на которых разместятся модульные котельные», — сказал глава администрации Пензы.

Он также отметил, что шесть модульных котельных, которые были установлены в разных районах города взамен подвальных, зарекомендовали себя хорошо, тариф не увеличился, подача тепла осуществлялась стабильно, сообщает пресс-служба мэрии.