Заявки на финансирование проектов по благоустройству нужно подать в Пензе с 6 по 26 апреля ЖКХ

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Управление ЖКХ будет осуществлять прием предложений заинтересованных лиц о включении дворов и общественных территорий в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» в период с 6 по 26 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник городского УЖКХ Андрей Гришин.

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Он пояснил, что на данный момент готов проект муниципальной программы, который опубликован на сайте мэрии.

«Сейчас в течение месяца мы, в соответствии с требованиями, ее будем обсуждать с жителями. Любой может подать предложения, дополнения к этой программе. После того, как пройдет публичное обсуждение, […] она будет принята», — сказал собеседник агентства в среду, 5 апреля.

Андрей Гришин напомнил, что программа будет реализована по двум направлениям, объемы финансирования которых спланированы.

«Одна треть — это благоустройство мест общего пользования: […] скверов, парков, набережной, всей этой инфраструктуры. Жителям достаточно предоставить заявку о том, что бы они хотели видеть. Есть критерии отбора, в соответствии с которыми эти территории будут отбираться», — сказал начальник управления ЖКХ Пензы.

Он добавил, что две трети финансирования направят на благоустройство дворовых территорий, которые могут быть включены в программу только на основании протокола общего собрания собственников жилых помещений.

«Жители собираются, пишут, что они хотят, и подают нам заявку», — отметил собеседник агентства.

Андрей Гришин пояснил, что рассматривать поступившие предложения будет специально созданная комиссия, которой предстоит оценить их по определенным критериям, после чего принять решение о включении в муниципальную программу или отклонить заявку.

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Он особо обратил внимание на то, что в состав комиссии вошли представители товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и общественные деятели.

«Если вы хотите найти одних чиновников, там такого не будет», — подчеркнул Андрей Гришин.

Отвечая на вопрос о том, какая сумма может быть выделена на один проект, он пояснил, что это будет решаться по ходу рассмотрения заявок.

Предложения жителей и инициативных групп будут приниматься в управлении ЖКХ Пензы в письменной форме по адресу: улица Некрасова, 34.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прогнозируемый объем финансирования программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» составит 165 млн. рублей.

На мероприятия по благоустройству дворовых территорий намечено направить около 98 млн. рублей. Средства могут быть потрачены, в частности, на ремонт дворовых проездов и тротуаров, устройство бордюров, установку светильников.

На ремонт общественных территорий предусмотрено более 67 млн. рублей. Эти средства могут быть направлены на ремонт тротуаров, установку скамеек, озеленение газонов и цветников, кронирование аварийных деревьев и удаление сухостойных.

Комиссию для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой или общественной территории в муниципальную программу возглавил председатель городского общественного совета по ЖКХ Александр Калашников. Заместителем председателя стал вице-мэр Юрий Ильин, а секретарем — главный специалист отдела благоустройства и коммунального хозяйства управления ЖКХ Пензы Андрей Кечкин.