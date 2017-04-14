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Управляющая компания оштрафована за воду в подвале дома на улице Карпинского в Пензе

10:29 | 14.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Управляющая компания «Жилье-26» по обслуживанию жилого фонда, в зону ответственности которой входит дом №45 на улице Карпинского в Пензе, наказана за нарушение санитарных правил.

Управляющая компания оштрафована за воду в подвале дома на улице Карпинского в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«8 февраля 2017 года при осмотре подвального помещения многоквартирного жилого дома были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. При входе со стороны восьмого и девятого подъездов помещение было затоплено, со стороны подъезда №7 — наблюдались влажный грунт и вода в приямке, №1 — влажный грунт», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по результатам рассмотрения материалов дела Первомайский районный суд Пензы признал ОАО «Жилье-26» по ОЖФ виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

«Управляющей компании назначен административный штраф в размере 10 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.
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