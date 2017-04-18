10:56:03 Вторник, 18 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Около 3 млн. рублей направят на обустройство уличного освещения в поселке Зиф

09:56 | 18.04.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Сметная стоимость проекта по строительству сетей наружного освещения на территории поселка Зиф города Пензы, которое запланировано в рамках программы модернизации инженерных коммуникаций на 2017 год, составляет свыше 2,7 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Около 3 млн. рублей направят на обустройство уличного освещения в поселке Зиф

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В администрации города уточнили, что в программу вошли улицы Архангельская, Шоссейная, Почивалина, Гришина, Тагильская, а также проезды Архангельского и Малиновые.

«Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения. На территории поселка планируется обустроить 237 светоточек. Общая протяженность сети наружного освещения составит 6 тыс. 627 метров. Будет установлено 32 новые опоры и 205 светильников на существующих опорных столбах», — пояснили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области мужчина получил реальный срок за хранение обреза ружья В Кузнецке состоялось открытие фестиваля «Золотая провинция»
Только обыватели считают провинцию отсталой — Никита Михалков Мэр Пензы поручил устранить строительные дефекты в ЦКиД за счет подрядчика
Никита Михалков пока не планирует реализовывать совместные проекты с Пензенской областью В Пензе раскрыта кража около полутоны металлолома с грузовых полувагонов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама