Около 3 млн. рублей направят на обустройство уличного освещения в поселке Зиф ЖКХ

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Сметная стоимость проекта по строительству сетей наружного освещения на территории поселка Зиф города Пензы, которое запланировано в рамках программы модернизации инженерных коммуникаций на 2017 год, составляет свыше 2,7 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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В администрации города уточнили, что в программу вошли улицы Архангельская, Шоссейная, Почивалина, Гришина, Тагильская, а также проезды Архангельского и Малиновые.

«Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения. На территории поселка планируется обустроить 237 светоточек. Общая протяженность сети наружного освещения составит 6 тыс. 627 метров. Будет установлено 32 новые опоры и 205 светильников на существующих опорных столбах», — пояснили в пресс-службе.