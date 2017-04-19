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В Пензе принято более 100 заявок на «Формирование современной городской среды»

19:28 | 19.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Около 130 заявок на участие в программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» поступило в управление ЖКХ по данным на полдень среды, 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе принято более 100 заявок на «Формирование современной городской среды»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из них 100 заявок содержат предложения по благоустройству внутридворовых территорий, а еще 26 — общественных территорий.

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Прием необходимых документов по этим двум направлениям продлится по 18.00 25 и 20 апреля соответственно.

Перечень объектов, которые подлежат благоустройству в рамках программы в 2017 году, будет сформирован 27 апреля.

Контракты на проведение работ планируется заключить к середине июня.

По состоянию на 1 апреля, прогнозируемый объем финансирования программы составляет более 174 млн. рублей, из них около 154 млн. — средства федерального бюджета, почти 19 млн. — областного и 1,7 млн. — городского.

На благоустройство дворов намечено направить 104 млн. рублей, общественных территорий — 70 млн. рублей.
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