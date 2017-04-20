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Пензенцы показали свою заинтересованность в благоустройстве дворов — мэр

11:33 | 20.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Большое число желающих принять участие в программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» свидетельствует о заинтересованности граждан в благоустройстве внутридворовых территорий. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

Пензенцы показали свою заинтересованность в благоустройстве дворов — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это значит, они понимают свою степень ответственности не только за собственность, в которой они живут, но и которой они пользуются», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в четверг, 20 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе него Виктор Кувайцев обсудил актуальные вопросы, связанные с реализацией программы, со своими заместителями Сергеем Волковым и Юрием Ильиным, а также главами администраций районов города.

По данным на минувшую среду, 19 апреля, на участие в программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» подано около 130 заявок. Из них 100 содержат предложения по благоустройству внутридворовых территорий, а еще 26 — общественных территорий.
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