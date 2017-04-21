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В Пензе суд счел незаконным заключение комиссии, не признавшей дом аварийным

13:30 | 21.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы удовлетворил иск жильцов многоквартирного дома, расположенного на улице Красной, о признании незаконным заключения межведомственной комиссии о разрешении дальнейшей эксплуатации МКД, а также отсутствии оснований для отнесения его к аварийным и подлежащим сносу.

Ленинский районный суд Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, при принятии данного заключения был допущен ряд нарушений.

«К участию в комиссии не были привлечены административный истец, от которого поступило соответствующее заявление, а также гражданин, на основании заявления которого осуществлялась процедура оценки помещений на предмет их пригодности для проживания», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что заключение было подписано председателем комиссии и членами, которые на заседании не присутствовали и оспариваемое решение не принимали.

«Вместе с тем, присутствовавшим на заседании членом комиссии оспариваемое заключение не подписано, его особое мнение — если таковое имело место — не приложено», — отметил представитель суда.

Он также обратил внимание на то, что в распоряжении комиссии имелись документы, содержащие различную квалификацию работоспособности несущих конструкций дома, однако выводы были сделаны только на основании одного — без обоснования его приоритета над другими.

«Учитывая, что установленные судом нарушения являются существенными, административные исковые требования жильцов МКД по улице Красной в Пензе удовлетворены», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что если решение суда обжаловано не будет, комиссии предстоит в 30-дневный срок провести новую оценку данного дома.
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