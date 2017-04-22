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Жильцам дома на проспекте Победы помогут с документами на перенос сроков капремонта

16:24 | 22.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Помощь в подготовке документов для переноса сроков проведения капитального ремонта на более ранний период будет оказана жильцам дома №86А на проспекте Победы в Пензе. Об этом замглавы администрации города Юрий Ильин сообщил мэру Виктору Кувайцеву в ходе выезда на место в субботу, 22 апреля.

Жильцам дома на проспекте Победы помогут с документами на перенос сроков капремонта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в настоящее время управляющая компания заказывает экспертизу, а жильцам необходимо провести собрание и проголосовать за капремонт инженерных коммуникаций и кровли.

Предположительно, оно состоится на следующей неделе.

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«Если мы видим, что собственники проявляют активную гражданскую позицию, им небезразлична судьба своего дома, то им нужно оказывать помощь», — отметил Виктор Кувайцев, комментируя увиденное.

Он поручил Юрию Ильину держать данный вопрос на контроле.

Кроме того, Виктор Кувайцев распорядился помочь с благоустройством территории у дома.

Управляющая компания должна привезти грунт для посадки деревьев, а также установить ограждения, чтобы на газон не заезжали автомобили, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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