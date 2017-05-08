Мэр Пензы распорядился ускорить обустройство сквера «45 меридиан» ЖКХ

Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился ускорить темпы работ по обустройству сквера «45 меридиан» на пересечении улиц Кулакова и Пушкина, чтобы приурочить его открытие ко Дню города.

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Кроме того, в ходе объезда территорий, совершенного в понедельник, 8 мая, он проконтролировал ремонт дорог.

«Нужно проследить, чтобы высота газона при замене бордюрного камня не превышала высоту бордюра. Важно этот момент учесть во избежание ситуаций, когда после дождя земля вместе с водой вытекает на дорогу», — отметил мэр, обращаясь к ответственным лицам.

Проезжая по проспекту Строителей, Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость благоустройства муниципальной территории вблизи МРЭО ГИБДД.

«Землю необходимо разровнять, украсить зелеными насаждениями. Мы должны создавать как можно больше зеленых зон, тем более что текущий год объявлен Годом экологии», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.