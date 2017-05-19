В Пензе увеличился удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам ЖКХ

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения Пензы и качества питьевой воды, подаваемой населению города за I квартал 2017 года, ухудшилось. Об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 19 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям за этот период увеличился с 5,8% до 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом по водопроводной сети ООО «Горводоканал» все пробы отвечают требованиям гигиенических нормативов.

С 0% до 0,5% за I квартал 2017 года по сравнению с прошлым годом увеличился удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В сети ООО «Горводоканал» все пробы отвечают требованиям этих нормативов.

Почти на 2% по сравнению с прошлым годом увеличился удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отобранных из ведомственных водопроводов. Отклонения от гигиенических нормативов по содержанию железа филиале «Аэронавигации», МУП «Заря по ОЖФ», ООО «ПКФ «Термодом», ОАО «Пензхиммаш».

Читайте также

До пензенского поселка Лесной проложат новый водопровод

В Роспотребнадзоре отметили низкую скорость работы ООО «Горводоканал» по замене водопроводных сетей. За I квартал 2017 года заменено 0,33 км сетей из 200 км сетей, подлежащих этой процедуре.

При этом за отчетный период более чем на 60 случаев снизилось количество аварий — произошло 400 утечек воды из сети.

Практически не решаются вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой в пензенском поселке Лесном. Вода подается с превышением гигиенических нормативов по содержанию железа. В настоящее время в качестве питьевой воды как временная мера используется привозная вода.